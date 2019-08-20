Американська валюта кілька днів плавала в діапазоні від 25,2 до 25,4 грн/$.
Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 10:30
Експерти дали прогноз курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:30
Стоит сделать скрин этой статьи и вернуть экспертам через три месяца!
Додано: Пон 26 сер, 2019 03:50
Слишком часто заявляют, что гривна падать не будет и тут же вспоминается дефолт России из-за ГКО. У нас пирамида из ОВГЗ. Никакого рост ВВП нет. Только падение, если считать в количестве, тоннах, литрах, особенно в промышленности. Цены на сельхозпродукцию выросли, вот вам и рост за счёт этого. Зимой долбанёт так, что мало не покажется, пока есть возможность я всю свободную гривну конвертирую в валюту.
P.S. У нас в городе на днях закрылась "Брусничка" и ещё несколько магазинов поменьше. Как то странно на фоне роста ВВП и укрепления гривны всё это выглядит.
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:26
Попаданец Сообщение ваше сейчас затрут, так же как затерли моё про то , что в Харькове на Алексеевке закрылось сразу два супермаркета через дорогу друг от друга. Причем и адреса указал, и даты закрытия, наверное не стоило писать о том, что это "АТБ" и "Сельпо", или админы тут до сих пор за покращення- не понятно...
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:54
Re: Експерти дали прогноз курсу гривні
Гривна начнет падать уже меньше чем через месяц. Я не иксперд но мне понятно.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:43
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