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Експерти дали
прогноз курсу гривні

Експерти дали прогноз курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:30

Експерти дали прогноз курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Американська валюта кілька днів плавала в діапазоні від 25,2 до 25,4 грн/$.

Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:30

Стоит сделать скрин этой статьи и вернуть экспертам через три месяца!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 03:50

Слишком часто заявляют, что гривна падать не будет и тут же вспоминается дефолт России из-за ГКО. У нас пирамида из ОВГЗ. Никакого рост ВВП нет. Только падение, если считать в количестве, тоннах, литрах, особенно в промышленности. Цены на сельхозпродукцию выросли, вот вам и рост за счёт этого. Зимой долбанёт так, что мало не покажется, пока есть возможность я всю свободную гривну конвертирую в валюту.
P.S. У нас в городе на днях закрылась "Брусничка" и ещё несколько магазинов поменьше. Как то странно на фоне роста ВВП и укрепления гривны всё это выглядит.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:26

Попаданец Сообщение ваше сейчас затрут, так же как затерли моё про то , что в Харькове на Алексеевке закрылось сразу два супермаркета через дорогу друг от друга. Причем и адреса указал, и даты закрытия, наверное не стоило писать о том, что это "АТБ" и "Сельпо", или админы тут до сих пор за покращення- не понятно...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:54

Re: Експерти дали прогноз курсу гривні

Гривна начнет падать уже меньше чем через месяц. Я не иксперд но мне понятно.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Гривна начнет падать уже меньше чем через месяц. Я не иксперд но мне понятно.

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"2008 год, история повторяется" - скоро в прокате, не пропустите :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:18

Эти эксперты пусть едут на гиперлупе на юх.
Торговое сальдо стабильно отрицательное, курс держится за счёт овгз. Производство в Украине практически не осталось. Становимся банановой республикой.
Прогноз курса лишь один: к зиме он побьет рекордную отметку в 30.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:33

Re: Експерти дали прогноз курсу гривні

  Попаданец написав:У нас в городе на днях закрылась "Брусничка"
И у нас, почему-не знаю
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protefiks1959
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