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Запуск ринку землі ще
більше зміцнить гривню

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:38

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

Пропонуємо до обговорення:
Вільний продаж земель сільськогосподарського призначення може привести до припливу іноземної валюти в Україну

Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 02:31

Будем картошку по два доллара за кг. зимой покупать. Слава аграрной Украине. Поеду зимой в Египет отдыхать, вот картошечки наемся. :mrgreen:
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:57

  Попаданец написав:Будем картошку по два доллара за кг. зимой покупать. Слава аграрной Украине. Поеду зимой в Египет отдыхать, вот картошечки наемся. :mrgreen:

Да,таким макаром скоро и репу придется сажать
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:55

Re: Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

А что есть хоть один реальный шаг в сторону рынка земли?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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