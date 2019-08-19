Вільний продаж земель сільськогосподарського призначення може привести до припливу іноземної валюти в Україну
Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:38
Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню.
Додано: Пон 26 сер, 2019 02:31
Будем картошку по два доллара за кг. зимой покупать. Слава аграрной Украине. Поеду зимой в Египет отдыхать, вот картошечки наемся. :mrgreen:
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:57
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:55
Re: Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню
А что есть хоть один реальный шаг в сторону рынка земли?
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:46
Есть, 85-90% уже в собственности у тех кого надо
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:12
Наталья, а давайте посмотрим в среднесрочной перспективе: чтоб курс укреплялся нужно, чтоб объем экспорта был больше объема импорта. У нас же стабильное отрицательное торговое сальдо. Потому продажа земли, которой, кстати, всего на 20 млрд. $ осталось, лишь временно исправит ситуацию. Потом будет стабильное движение в текущем направлении: "Дно!"))
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