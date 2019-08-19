RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Запуск ринку землі ще
більше зміцнить гривню

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:38

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

Пропонуємо до обговорення:
Вільний продаж земель сільськогосподарського призначення може привести до припливу іноземної валюти в Україну

Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90521
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 02:31

Будем картошку по два доллара за кг. зимой покупать. Слава аграрной Украине. Поеду зимой в Египет отдыхать, вот картошечки наемся. :mrgreen:
Попаданец
 
Повідомлень: 803
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:57

  Попаданец написав:Будем картошку по два доллара за кг. зимой покупать. Слава аграрной Украине. Поеду зимой в Египет отдыхать, вот картошечки наемся. :mrgreen:

Да,таким макаром скоро и репу придется сажать
p_a_l
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:55

Re: Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

А что есть хоть один реальный шаг в сторону рынка земли?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20082
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:46

  Оранжевый-хит сезона написав:А что есть хоть один реальный шаг в сторону рынка земли?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Есть, 85-90% уже в собственности у тех кого надо :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:12

Наталья, а давайте посмотрим в среднесрочной перспективе: чтоб курс укреплялся нужно, чтоб объем экспорта был больше объема импорта. У нас же стабильное отрицательное торговое сальдо. Потому продажа земли, которой, кстати, всего на 20 млрд. $ осталось, лишь временно исправит ситуацию. Потом будет стабильное движение в текущем направлении: "Дно!"))
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:24

Вивчаємо досвід Болгарії: як ця країна "лохонулась" з продажем землі- і в результаті "обнищала"!. Також вивчаємо досвід Болгарії: як вона продала свою "газову трубу" ГАЗПРОМУ россії" - і також "лохонулась на мільярди"! Щоб нашим шахраям і баригам при владі - "неповадно было" навіть за натяк про розродаж національних ресурсів!
oleg_kovtun100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 16.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:27

  oleg_kovtun100 написав:Вивчаємо досвід Болгарії: як ця країна "лохонулась" з продажем землі- і в результаті "обнищала"!. Також вивчаємо досвід Болгарії: як вона продала свою "газову трубу" ГАЗПРОМУ россії" - і також "лохонулась на мільярди"! Щоб нашим шахраям і баригам при владі - "неповадно было" навіть за натяк про розродаж національних ресурсів!


Можно подробнее какую трубу болгары продали газпрому,они же от Южного потока отказались, АЭС строить не стали, даже любимых в совке овощных консерв "Глобус" уже больше не делают...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти прогнозують кризу ринку запчастин
R2 » Нед 25 сер, 2019 08:39
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 16:03
Tamagoch
2020 року Китай захопить до 70% глобального ринку...
R2 » Суб 24 сер, 2019 04:09
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 04:09
yurii_kruhlov
У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,... 1, 2
R2 » Пон 19 сер, 2019 08:57
14 470
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 16:50
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.