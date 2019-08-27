Вільний продаж земель сільськогосподарського призначення може привести до припливу іноземної валюти в Україну
Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:38
Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню.
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:38
Я чув коментар експерта про те що впровадження ринку землі буде приблизно протягом 1-2 років, тож потужна ревальвація навряд чи можлива...
Додано: Пон 26 сер, 2019 02:31
Будем картошку по два доллара за кг. зимой покупать. Слава аграрной Украине. Поеду зимой в Египет отдыхать, вот картошечки наемся. :mrgreen:
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:57
Додано: Пон 26 сер, 2019 07:55
Re: Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню
А что есть хоть один реальный шаг в сторону рынка земли?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Пон 26 сер, 2019 09:46
Есть, 85-90% уже в собственности у тех кого надо
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:12
Наталья, а давайте посмотрим в среднесрочной перспективе: чтоб курс укреплялся нужно, чтоб объем экспорта был больше объема импорта. У нас же стабильное отрицательное торговое сальдо. Потому продажа земли, которой, кстати, всего на 20 млрд. $ осталось, лишь временно исправит ситуацию. Потом будет стабильное движение в текущем направлении: "Дно!"))
Додано: Пон 26 сер, 2019 21:24
Вивчаємо досвід Болгарії: як ця країна "лохонулась" з продажем землі- і в результаті "обнищала"!. Також вивчаємо досвід Болгарії: як вона продала свою "газову трубу" ГАЗПРОМУ россії" - і також "лохонулась на мільярди"! Щоб нашим шахраям і баригам при владі - "неповадно было" навіть за натяк про розродаж національних ресурсів!
Додано: Пон 26 сер, 2019 22:27
Можно подробнее какую трубу болгары продали газпрому,они же от Южного потока отказались, АЭС строить не стали, даже любимых в совке овощных консерв "Глобус" уже больше не делают...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:09
Без укрепленной гривны, да даже вообще без гривны украина проживет, а вот без украинской земли украина не проживет
|