Зміцнення курсу гривні цього літа не призвело до черг біля обмінників
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Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54
Населення ігнорує валютні коливання
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Дивися повний текст Населення ігнорує валютні коливання.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54
Понятное дело, какой идиот будет продавать сейчас по явно заниженному курсу
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