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Населення ігнорує
валютні коливання

Населення ігнорує валютні коливання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54

Населення ігнорує валютні коливання

Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення курсу гривні цього літа не призвело до черг біля обмінників

Дивися повний текст Населення ігнорує валютні коливання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54

Понятное дело, какой идиот будет продавать сейчас по явно заниженному курсу
75stasstas75
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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