Зміцнення курсу гривні цього літа не призвело до черг біля обмінників
Дивися повний текст Населення ігнорує валютні коливання.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54
Населення ігнорує валютні коливання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення ігнорує валютні коливання.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54
Понятное дело, какой идиот будет продавать сейчас по явно заниженному курсу
Додано: Нед 25 сер, 2019 23:42
Re: Населення ігнорує валютні коливання
«Раньше, когда курс шел вверх, физлица бежали, покупали. Курс идет вниз – все бегут, продают. Сейчас резких движений не было. Абсолютно те же объемы, абсолютно спокойное население – это хороший фактор»,
Все что могли уже сбросили , кто успел. Главное что сейчас не находится идиотов согласных грести бакс по явно завышенному курсу !
Додано: Нед 25 сер, 2019 23:54
Re: Населення ігнорує валютні коливання
Да нет у людей свободных денег на валютные спекуляции ,я как все по себе сужу, я выкручиваюсь как могу уже в кредиты влез что бы хоть немного долара взять.
А так по моим наблюденииям люли по чуть чуть сдают на хлебушек по 20-50$
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 25 сер, 2019 23:58
Стабильность и спокойствие как на кладбище
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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