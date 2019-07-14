Населення ігнорує валютні коливання

Додано: Нед 25 сер, 2019 23:54

Да нет у людей свободных денег на валютные спекуляции ,я как все по себе сужу, я выкручиваюсь как могу уже в кредиты влез что бы хоть немного долара взять.

А так по моим наблюденииям люли по чуть чуть сдают на хлебушек по 20-50$

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html