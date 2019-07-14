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Населення ігнорує
валютні коливання

Населення ігнорує валютні коливання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54

Населення ігнорує валютні коливання

Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення курсу гривні цього літа не призвело до черг біля обмінників

Дивися повний текст Населення ігнорує валютні коливання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:54

Понятное дело, какой идиот будет продавать сейчас по явно заниженному курсу
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:42

Re: Населення ігнорує валютні коливання

«Раньше, когда курс шел вверх, физлица бежали, покупали. Курс идет вниз – все бегут, продают. Сейчас резких движений не было. Абсолютно те же объемы, абсолютно спокойное население – это хороший фактор»,

Все что могли уже сбросили , кто успел. Главное что сейчас не находится идиотов согласных грести бакс по явно завышенному курсу !
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:54

Re: Населення ігнорує валютні коливання

Да нет у людей свободных денег на валютные спекуляции ,я как все по себе сужу, я выкручиваюсь как могу уже в кредиты влез что бы хоть немного долара взять.
А так по моим наблюденииям люли по чуть чуть сдают на хлебушек по 20-50$
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:58

Стабильность и спокойствие как на кладбище
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:15

Да каждый школьник уже реально понимает, что ничего не изменится до официального объявления результатов парламентских выборов. У руля сейчас Петины люди везде- это та же команда, ничего пока не поменялось. Ждите на этой неделе сюрпризов, прилетит возможно очень смачно : )
New
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 07:33

  New написав:Да каждый школьник уже реально понимает, что ничего не изменится до официального объявления результатов парламентских выборов. У руля сейчас Петины люди везде- это та же команда, ничего пока не поменялось. Ждите на этой неделе сюрпризов, прилетит возможно очень смачно : )

А что результаты еще не объявили?
И то что видно сейчас это попытка реванша петькиных потом. И курс 25 был и минималку в 7 штук обещали, и каждой бабушке по бесплатному гробу.
p_a_l
 
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