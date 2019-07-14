RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Населення ігнорує
валютні коливання

Населення ігнорує валютні коливання
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:07

Чему удивляться? У подавляющей массы банально нет денег!
Ну а курс скоро выстрелит к зиме до 29. Режим Ванги активирован...
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:08

Кстати, Банк Форвард - это бывший "Русский стандарт", или не бывший. Подозрительно! А в Сбербанке России коментарии не брали?! И да, за что покупать доллары, когда все деньги на отпуск ушли.
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Занижені тарифи на газ для населення спричинять...
R2 » Пон 29 лип, 2019 16:47
2 201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 21:05
0mage0
Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає
R2 » Суб 27 лип, 2019 12:52
4 296
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лип, 2019 13:48
witlov8
Сільське населення України за 10 років скоротилося на...
R2 » Нед 14 лип, 2019 18:37
2 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 09:36
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14707)
26.08.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.