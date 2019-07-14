Населення ігнорує валютні коливання

Чему удивляться? У подавляющей массы банально нет денег!
Ну а курс скоро выстрелит к зиме до 29. Режим Ванги активирован...
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Додано: Пон 26 сер, 2019 14:07
Чему удивляться? У подавляющей массы банально нет денег!
Ну а курс скоро выстрелит к зиме до 29. Режим Ванги активирован...
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:08
Кстати, Банк Форвард - это бывший "Русский стандарт", или не бывший. Подозрительно! А в Сбербанке России коментарии не брали?! И да, за что покупать доллары, когда все деньги на отпуск ушли.
Додано: Пон 26 сер, 2019 16:33
p_a_l Первое заседание верховной рады в новом составе будет на этой неделе 29 августа. До этого момента, я так понимаю, должны и официально объявить результаты выборов.
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