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Стали відомі характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:10
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi вже офіційно підтвердила, що першою в світі використовує датчик зображення з роздільною здатністю 108 Мп. Дебютує матриця в смартфоні Xiaomi Mi MIX 4, технічні характеристики якого витекли в мережу.
Дивися повний текст Стали відомі характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4
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Додано: Пон 26 сер, 2019 00:13
Зачем это обсуждать???? Почему у зеркалок нету и 50 мегапикселей ....это же маркетинговый бред
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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