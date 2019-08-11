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Стали відомі характеристики
смартфона Xiaomi Mi MIX 4

Стали відомі характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:10

Стали відомі характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi вже офіційно підтвердила, що першою в світі використовує датчик зображення з роздільною здатністю 108 Мп. Дебютує матриця в смартфоні Xiaomi Mi MIX 4, технічні характеристики якого витекли в мережу.

Дивися повний текст Стали відомі характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:13

Re: Стали відомі характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4

Зачем это обсуждать???? Почему у зеркалок нету и 50 мегапикселей ....это же маркетинговый бред
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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