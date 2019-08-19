Як повідомляє Deutsche Welle, Україна увійшла в 5 країн, які дають висококваліфіковану робочу силу до Німеччини.
Дивися повний текст Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть до Німеччини.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 04:52
Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть...
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Дивися повний текст Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть до Німеччини.
Додано: Пон 26 сер, 2019 04:52
А кем работают эти выпускники в Германии? На складах поддоны нагружают за 9 ойро брутто.
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