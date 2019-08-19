Як повідомляє Deutsche Welle, Україна увійшла в 5 країн, які дають висококваліфіковану робочу силу до Німеччини.
Дивися повний текст Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть до Німеччини.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 04:52
Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть до Німеччини.
Додано: Пон 26 сер, 2019 04:52
А кем работают эти выпускники в Германии? На складах поддоны нагружают за 9 ойро брутто.
Додано: Пон 26 сер, 2019 09:37
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:12
Попаданец Трое моих знакомых разработки делают в институтах, имеют докторские phD степеня. кто на что учился. сейчас в Украине бардак...вообщем как и всегда, но сейчас это совсем плохо. новая власть калейдоскопит по телевизору, но по сути ничего не происходит.
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:24
Из моих бывших коллег (условно 1000 человек) с 2014 года уехало, наверное, человек 20-30. Это те, с кем более-менее близко общались и о ком знаю. А так наверняка намного больше. Все молодые, 25-35 лет. География: США, Канада, Германия, Италия, Франция, Чехия, Великобритания, Нидерланды, Мальта, Кипр, Польша, Словакия, Швеция, ОАЭ. Все по специальности (финансы, учет), кто был семейный - те с семьей. Поддоны никто не грузит, дупы не моет.
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