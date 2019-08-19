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Україна в першій п'ятірці країн,
випускники яких їдуть...

Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 04:52

Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Deutsche Welle, Україна увійшла в 5 країн, які дають висококваліфіковану робочу силу до Німеччини.

Дивися повний текст Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть до Німеччини.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 04:52

А кем работают эти выпускники в Германии? На складах поддоны нагружают за 9 ойро брутто.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:37

  Попаданец написав:А кем работают эти выпускники в Германии? На складах поддоны нагружают за 9 ойро брутто.


А если и так ? Как ни крути их выбор не в пользу нашей страны.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:12

Попаданец Трое моих знакомых разработки делают в институтах, имеют докторские phD степеня. кто на что учился. сейчас в Украине бардак...вообщем как и всегда, но сейчас это совсем плохо. новая власть калейдоскопит по телевизору, но по сути ничего не происходит.
golllmax
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:24

  Попаданец написав:А кем работают эти выпускники в Германии? На складах поддоны нагружают за 9 ойро брутто.

Из моих бывших коллег (условно 1000 человек) с 2014 года уехало, наверное, человек 20-30. Это те, с кем более-менее близко общались и о ком знаю. А так наверняка намного больше. Все молодые, 25-35 лет. География: США, Канада, Германия, Италия, Франция, Чехия, Великобритания, Нидерланды, Мальта, Кипр, Польша, Словакия, Швеция, ОАЭ. Все по специальности (финансы, учет), кто был семейный - те с семьей. Поддоны никто не грузит, дупы не моет.
Gastarbaiter
 
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