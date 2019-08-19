Україна в першій п'ятірці країн, випускники яких їдуть...

Додано: Пон 26 сер, 2019 16:48

Бедные москали, в 2,2 раза их больше уехало поддоны дупой мыть... а я думал у иейных сколенвставание?!

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.