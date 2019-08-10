Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Дивися повний текст В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для прокурорів.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 05:35
В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для прокурорів.
Додано: Пон 26 сер, 2019 09:10
Пытаюсь понять смысл этой статьи ... Или у нас тут одни сплошные прокуроры и у всех один и тот же вопрос, а положена ли нам за такой непосильный (но бесполезный на благо общества) труд, пенсия
Ну да ладно, с нетерпением ждем про пенсии полицейских, сбу, набу, напк, гбр, сап, общество очень волнует их благосостояние после окончания службы, а сами они разобраться не могут, так как днем и ночью ловят бандитов и негодяев
P.S. "подробиці виплат" вражають
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