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В Пенсійному фонді пояснили
подробиці виплат пенсій для...

В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 05:35

В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Дивися повний текст В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для прокурорів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 08:21

Очуметь! Взяточникам и решалам ещё и пенсию платят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:10

Пытаюсь понять смысл этой статьи ... :) Или у нас тут одни сплошные прокуроры и у всех один и тот же вопрос, а положена ли нам за такой непосильный (но бесполезный на благо общества) труд, пенсия :)

Ну да ладно, с нетерпением ждем про пенсии полицейских, сбу, набу, напк, гбр, сап, общество очень волнует их благосостояние после окончания службы, а сами они разобраться не могут, так как днем и ночью ловят бандитов и негодяев ;)

P.S. "подробиці виплат" вражають :)
Igorten
 
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