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Стало відомо, скільки
українців користуються 2G

Стало відомо, скільки українців користуються 2G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:54

Стало відомо, скільки українців користуються 2G

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком.

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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:55

В Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал -----Но при этом каждый житель оплачивает эти 3G и 4G в своих ежемесячных абонплатах.
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