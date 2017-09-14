В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців користуються 2G.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 06:54
Стало відомо, скільки українців користуються 2G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців користуються 2G.
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:55
В Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал -----Но при этом каждый житель оплачивает эти 3G и 4G в своих ежемесячных абонплатах.
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:23
p_a_l, согласен. У меня принудительно включен 2G на смарте, 3G включаю только тогда когда нужно посмотреть видео, иначе батарея садится в полтора раза быстрее (в доме на 3G только одна-две палки сети) и это в центре города.
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