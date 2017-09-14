Стало відомо, скільки українців користуються 2G

Додано: Пон 26 сер, 2019 19:15

у меня 2G телефон... чтобы звонить... когда предлагают какие-то гигабайты, смеюсь... и это в городе... а в соседнее село поехал, так на смарте тоже 3G пропало и это, на минуточку, Киевская область 15 минут от столицы.... вопрос к сотовым бизнесменам: какого х.... за это еще и платить...

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