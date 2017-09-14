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Стало відомо, скільки
українців користуються 2G

Стало відомо, скільки українців користуються 2G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:54

Стало відомо, скільки українців користуються 2G

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 06:55

В Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал -----Но при этом каждый житель оплачивает эти 3G и 4G в своих ежемесячных абонплатах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:23

p_a_l, согласен. У меня принудительно включен 2G на смарте, 3G включаю только тогда когда нужно посмотреть видео, иначе батарея садится в полтора раза быстрее (в доме на 3G только одна-две палки сети) и это в центре города.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:35

государство в смартфоне говорите? ну-ну...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:39

и между новость ссылка на : Huawei начала работу над оборудованием для 6G )))))
eredin38
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:15

у меня 2G телефон... чтобы звонить... когда предлагают какие-то гигабайты, смеюсь... и это в городе... а в соседнее село поехал, так на смарте тоже 3G пропало и это, на минуточку, Киевская область 15 минут от столицы.... вопрос к сотовым бизнесменам: какого х.... за это еще и платить...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:24

  Tamagoch написав:у меня 2G телефон... чтобы звонить... когда предлагают какие-то гигабайты, смеюсь... и это в городе... а в соседнее село поехал, так на смарте тоже 3G пропало и это, на минуточку, Киевская область 15 минут от столицы.... вопрос к сотовым бизнесменам: какого х.... за это еще и платить...

В Днепре шикарная связь по всему городу. 4 мегабайта(не мегабита) в секунду стабильная закачка в помещении. А вот, в Запорожье там вообще мрак, на кичкасе нужно на улицу выходить, чтоб просто позвонить, ни о каком интернете вообще речи не идёт. В центре даже сайты еле грузятся
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:43

Re: Стало відомо, скільки українців користуються 2G

  safonovstanislav написав:В Днепре шикарная связь по всему городу
во Львове до 40 бывает ватофон выдает... а вот КС еле 10.. а в Пшемышле Плей вообще 2-3Мб на ЛТЕ причем дает.. так что хотите стабильность ? Оптика наше фсе.
Кстати Ватофон скоро запускает Wi-Fi Calling.. это когда нет мобильной сети а есть Wi-Fi ....например домашний и смарт по нему звонить словно он в сети.. ни каких вайберов или сип-номеров не нужно.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:28

Какая сельскаяместность и 2G.
У меня в Киеве 2G а иногда связь вообще пропадает - по нескольько раз в день.
А в некоторых селах даже с электричеством проблемы не говоря уже о связи, медобслуживании, транспортном сообщении и т.д и т.д.
blueiceua
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