В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців користуються 2G.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 06:54
Стало відомо, скільки українців користуються 2G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців користуються 2G.
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:55
В Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал -----Но при этом каждый житель оплачивает эти 3G и 4G в своих ежемесячных абонплатах.
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:23
p_a_l, согласен. У меня принудительно включен 2G на смарте, 3G включаю только тогда когда нужно посмотреть видео, иначе батарея садится в полтора раза быстрее (в доме на 3G только одна-две палки сети) и это в центре города.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:39
и между новость ссылка на : Huawei начала работу над оборудованием для 6G )))))
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:15
у меня 2G телефон... чтобы звонить... когда предлагают какие-то гигабайты, смеюсь... и это в городе... а в соседнее село поехал, так на смарте тоже 3G пропало и это, на минуточку, Киевская область 15 минут от столицы.... вопрос к сотовым бизнесменам: какого х.... за это еще и платить...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:24
В Днепре шикарная связь по всему городу. 4 мегабайта(не мегабита) в секунду стабильная закачка в помещении. А вот, в Запорожье там вообще мрак, на кичкасе нужно на улицу выходить, чтоб просто позвонить, ни о каком интернете вообще речи не идёт. В центре даже сайты еле грузятся
Додано: Пон 26 сер, 2019 20:43
Re: Стало відомо, скільки українців користуються 2G
во Львове до 40 бывает ватофон выдает... а вот КС еле 10.. а в Пшемышле Плей вообще 2-3Мб на ЛТЕ причем дает.. так что хотите стабильность ? Оптика наше фсе.
Кстати Ватофон скоро запускает Wi-Fi Calling.. это когда нет мобильной сети а есть Wi-Fi ....например домашний и смарт по нему звонить словно он в сети.. ни каких вайберов или сип-номеров не нужно.
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:28
Какая сельскаяместность и 2G.
У меня в Киеве 2G а иногда связь вообще пропадает - по нескольько раз в день.
А в некоторых селах даже с электричеством проблемы не говоря уже о связи, медобслуживании, транспортном сообщении и т.д и т.д.
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