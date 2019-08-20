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НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Чурій відзначив, що коливання курсу гривні не можна назвати надто різкими, якщо порівнювати з валютами інших країн.
Дивися повний текст НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара
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