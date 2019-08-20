Чурій відзначив, що коливання курсу гривні не можна назвати надто різкими, якщо порівнювати з валютами інших країн.
Дивися повний текст НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:57
НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:58
Внимательно. прочтите устав НБУ, увидите полную зависимость от МВФ и соответственно федеральной резервной системы США, а теперь определитесь где решается курс доллар- гривна и кто отвечает за развитие экономики Украины, кто и на кого работает, на кого работают деньги украденные в Украине размещенные в офшорах МВФ. США должны платить достойные пенсии гражданам у которых украли страну и поставлять новейшее детальное оружие безвозмездно так как Украина неофициальный 51 штат США.
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:29
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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