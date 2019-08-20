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НБУ назвав оптимальний
курс гривні до долара

НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:57

НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Чурій відзначив, що коливання курсу гривні не можна назвати надто різкими, якщо порівнювати з валютами інших країн.

Дивися повний текст НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:58

Внимательно. прочтите устав НБУ, увидите полную зависимость от МВФ и соответственно федеральной резервной системы США, а теперь определитесь где решается курс доллар- гривна и кто отвечает за развитие экономики Украины, кто и на кого работает, на кого работают деньги украденные в Украине размещенные в офшорах МВФ. США должны платить достойные пенсии гражданам у которых украли страну и поставлять новейшее детальное оружие безвозмездно так как Украина неофициальный 51 штат США.
ukr_ros
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:02

ukr_ros бояру подвезли?
iossub
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:29

  ukr_ros написав:так как Украина неофициальный 51 штат США.

Если бы :)

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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