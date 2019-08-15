Газ за літніми цінами пропонується споживачам без субсидій
Дивися повний текст Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми цінами.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:48
Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми...
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Дивися повний текст Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми цінами.
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:48
Т.е. богатым по льготной летней цене а нищим по рыночной зимней. Как всегда наеб...и
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