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Чи можуть споживачі отримати
без субсидій газ за літніми...

Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:48

Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми...

Пропонуємо до обговорення:
Газ за літніми цінами пропонується споживачам без субсидій

Дивися повний текст Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми цінами.
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Т.е. богатым по льготной летней цене а нищим по рыночной зимней. Как всегда наеб...и
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:46

Народ отвлекают от основного вопроса: почему при формировании цены на газ не учитывается украинский газ, который стоит намного меньше российского, закупаемого в Европе? Цену на газ можно снизить не на 10-20%, а как минимум в два раза. Но , по-видимому, украинского газа уже нет, вернее, он уже не украинский.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:54

Только вот для этого нужно идти ножками. В чем проблема была сделать покупку этого дешевого газа онлайн или слова Зе о диджитализации - это только слова?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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