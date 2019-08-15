Газ за літніми цінами пропонується споживачам без субсидій
Дивися повний текст Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми цінами.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:48
Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми...
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Дивися повний текст Чи можуть споживачі отримати без субсидій газ за літніми цінами.
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:48
Т.е. богатым по льготной летней цене а нищим по рыночной зимней. Как всегда наеб...и
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:46
Народ отвлекают от основного вопроса: почему при формировании цены на газ не учитывается украинский газ, который стоит намного меньше российского, закупаемого в Европе? Цену на газ можно снизить не на 10-20%, а как минимум в два раза. Но , по-видимому, украинского газа уже нет, вернее, он уже не украинский.
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:54
Только вот для этого нужно идти ножками. В чем проблема была сделать покупку этого дешевого газа онлайн или слова Зе о диджитализации - это только слова?
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