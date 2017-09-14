RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки мяса за свою пенсію
може купити пенсіонер

Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:50

Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє експерт Олексій Дорошенко на свой сторінці в Фесбуці.

Дивися повний текст Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90520
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:50

Жадина - говядина
irey1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 29.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:17

Надоела эта усредненная брехня.Когда среднее значение определяют складыванием пенсий в 50 и более тысяч с пенсией в 1500гр.А потом это переводят в рыбу и варёнку.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українців користуються 2G
R2 » Пон 26 сер, 2019 06:54
3 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 13:35
ruslan42212
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 516, 517, 518
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5174 279216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 16:24
Ukrainian
Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено 1, 2, 3
R2 » П'ят 23 сер, 2019 14:09
23 1974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 13:25
ryabchenko2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (208)
26.08.2019 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.