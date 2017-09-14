Про це повідомляє експерт Олексій Дорошенко на свой сторінці в Фесбуці.
Дивися повний текст Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:50
Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер.
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:17
Надоела эта усредненная брехня.Когда среднее значение определяют складыванием пенсий в 50 и более тысяч с пенсией в 1500гр.А потом это переводят в рыбу и варёнку.
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:10
для полноты картины стоило бы также привести цифры по состоянию на 2013 год...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
|