Про це повідомляє експерт Олексій Дорошенко на свой сторінці в Фесбуці.
Дивися повний текст Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:50
Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер.
Додано: Пон 26 сер, 2019 14:17
Надоела эта усредненная брехня.Когда среднее значение определяют складыванием пенсий в 50 и более тысяч с пенсией в 1500гр.А потом это переводят в рыбу и варёнку.
Додано: Пон 26 сер, 2019 15:10
для полноты картины стоило бы также привести цифры по состоянию на 2013 год...
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Додано: Пон 26 сер, 2019 16:26
Что это за колбаса, что ее 30 кг. покупается а мяса свинины всего лишь 24 кг ?!
Вы берите уж нормальную колбасу съедобную а не фальсификаты-обманки.
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:57
Закон Парето - 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Или же 20 % населения имеют 80 % средств, а 80 % остальные 20 % средств.
Вот вам и средние пенсии с средними зарплатами.
Если подсчитать то выходит
20/80=0,25% это реальная пенсия или зарплата 80% населения
80/20=4% это реальная пенсия или зарплата 20% населения
Получается что 20% населения получает зарплату или пенсию в 16 раз большую чем остальные 80%. Ну а средняя получается 1%, что в 4 раза больше чем у 80% населения.
Как то так нас когда то обучали в национальном техническом.
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:03
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