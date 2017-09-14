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Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 06:23
Шоб ви їли так те м"ясо як пенси...
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usovaw
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