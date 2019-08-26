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Скільки мяса за свою пенсію
може купити пенсіонер

Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 06:23

Шоб ви їли так те м"ясо як пенси...
usovaw
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:18

33513tvs

Согласна на 100%
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:26

  33513tvs написав:Шо ви рахуєте середню пенсію, складаючи до купи пенсію 1760 - 2000 грн з пенсіми. 15000 - 50000грн.
Все життя б*** муха рахуєте , як заповів великий лєнін. Це просто одурманювання народа. Я сьел две тарелки борща , а ти неодной, но в среднем мы оба сыты - все по честному ведь выходит , по одной тарелки на брата.
Так можливо і розтовстіти.

По хорошему надо было срезать 10% самых мелких зарплат и самых высоких. Но, думаю цифра была бы примерно такая же. Те кто не заработал за жизнь на "тарелку борща" его личные интимные проблемы. Сейчас многие работают в черную, а через какое-то время будут орать а ..., не справедливо..., вы нам должны..., как можно прожить и т.д. И самое противное, что государство таких людей всячески поддерживает.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:42

  Juna написав:Что это за колбаса, что ее 30 кг. покупается а мяса свинины всего лишь 24 кг ?!
Вы берите уж нормальную колбасу съедобную а не фальсификаты-обманки.

Вы еще скажите .что в хамоне надо считать :D Ясное дело, что туда идет курица и какие-то наполнители. Но она вполне съедобная. От большинством любимой жареной картошки вреда будет больше.
ssnet
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