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Червона Tesla Ілона Маска зробила
перший оберт навколо Сонця

Червона Tesla Ілона Маска зробила перший оберт навколо Сонця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:58

Червона Tesla Ілона Маска зробила перший оберт навколо Сонця

Пропонуємо до обговорення:
Особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster, який був виведений в космос за допомогою ракети-носія Falcon Heavy в лютому минулого року, вже зробив перше обертання навколо Сонця.

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R2
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Планету засрали, теперь взялись за космос)
noqwertyplease
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Космический мусор в виде автохлама Маска в космосе.
Пусть не забудет за собой убрать.
blueiceua
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