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Червона Tesla Ілона Маска зробила перший оберт навколо Сонця
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Додано: Пон 26 сер, 2019 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster, який був виведений в космос за допомогою ракети-носія Falcon Heavy в лютому минулого року, вже зробив перше обертання навколо Сонця.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 20:58
Планету засрали, теперь взялись за космос)
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:52
Космический мусор в виде автохлама Маска в космосе.
Пусть не забудет за собой убрать.
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