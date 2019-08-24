RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Подорожчання картоплі: експерт
пояснила, чому ціна може...

Подорожчання картоплі: експерт пояснила, чому ціна може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:31

Подорожчання картоплі: експерт пояснила, чому ціна може...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні 2019 року закупівельні ціни на картоплю зросли майже вдвічі в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Фермери пояснюють підвищення вартості поганим урожаєм, якому нашкодили погодні умови.

Дивися повний текст Подорожчання картоплі: експерт пояснила, чому ціна може зростати й надалі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90524
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:32

Якщо прочитати новину, то зрозуміло, що експерт насправді пояснила, чому ціна просяде, а не буде зростати. Finance.ua, ви справді думаєте, що жовті алармістські заголовки вам на користь?
Sharpe
 
Повідомлень: 276
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки мяса за свою пенсію може купити пенсіонер 1, 2
R2 » Пон 26 сер, 2019 13:50
10 362
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 06:23
usovaw
Чому українці відмовляються від готівки 1, 2
R2 » Суб 24 сер, 2019 20:09
13 728
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 00:30
yama
Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів
R2 » Суб 24 сер, 2019 09:23
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 09:23
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1055)
27.08.2019 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.