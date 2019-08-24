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Подорожчання картоплі: експерт пояснила, чому ціна може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 08:31
Пропонуємо до обговорення:
У серпні 2019 року закупівельні ціни на картоплю зросли майже вдвічі в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Фермери пояснюють підвищення вартості поганим урожаєм, якому нашкодили погодні умови.
Дивися повний текст Подорожчання картоплі: експерт пояснила, чому ціна може зростати й надалі
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:32
Якщо прочитати новину, то зрозуміло, що експерт насправді пояснила, чому ціна просяде, а не буде зростати. Finance.ua, ви справді думаєте, що жовті алармістські заголовки вам на користь?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 06:15
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Так бежать на рынок скупать картошку или нет?
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