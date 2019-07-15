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На програму Kyiv Smart City виділили 703 млн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 08:47
Пропонуємо до обговорення:
20 серпня Департамент внутрішнього фінансового контролю КМДА опублікував висновок за підсумками аудиту впровадження комплексної цільової програми «Електронна столиця» в 2015-2017 роках.
Дивися повний текст На програму Kyiv Smart City виділили 703 млн: як витратили гроші
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:47
Цікаво, Чи буде передана ця інформація до суду?
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