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СЕТАМ провів понад 2000 успішних земельних аукціонів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 08:54
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство «СЕТАМ» на своєму майданчику OpenMarkerLand провело 2097 електронних торгів з продажу прав оренди на землю, в результаті яких отримано 140 млн грн.
Дивися повний текст СЕТАМ провів понад 2000 успішних земельних аукціонів на 140 мільйонів
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:54
3900 баксів за гектар
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