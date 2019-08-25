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Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:05
Пропонуємо до обговорення:
В 2018-2019 році експорт української кукурудзи складе близько 4 млн тонн, це понад 80% всього торгового імпорту.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:05
Статья про экспорт, а заголовок про импорт.
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