В 2018-2019 році експорт української кукурудзи складе близько 4 млн тонн, це понад 80% всього торгового імпорту.
Дивися повний текст Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:05
Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи
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Дивися повний текст Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи.
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:36
Re: Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи
Интересно, что курит автор статьи?
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