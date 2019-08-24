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Україна витісняє США з ринку
Китаю з імпорту кукурудзи

Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:05

Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи

Пропонуємо до обговорення:
В 2018-2019 році експорт української кукурудзи складе близько 4 млн тонн, це понад 80% всього торгового імпорту.

Дивися повний текст Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:05

Статья про экспорт, а заголовок про импорт.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:36

Re: Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи

Ожидается, что урожай злаковых в Украине в 2019 году будет на уровне 1,37 млрд тонн, что чуть ниже рекордного уровня 2018 года. По прогнозам экспорт будет немного ниже, чем в 2018/19 году.

Интересно, что курит автор статьи?
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:21

Ожидается, что урожай злаковых в Украине в 2019 году будет на уровне 1,37 млрд тонн....

Автор представляет себе, сколько это? Если все население планеты 7 млрд, то это по 200кг на каждого. Хрущев обещал всех накормить. Сбывается мечта.....
andreypigarev
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:33

Кукуруза уже и ячмень с Украины вытеснила.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:30

Ох, что-то мне кажется что это очередная бумажная перемога.
Или просто с цифрами что-то напутали и вывод неправильный.
Что-то я сомневаюсь чтобы украина производила больше кукурудзы чем сшя, а то что китай отказывается или отказался от американской кукурудзы, сои и других сельхозпродуктов совсем не заслуга украины а следствие торговых войн.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:35

  blueiceua написав:Ох, что-то мне кажется что это очередная бумажная перемога.
Или просто с цифрами что-то напутали и вывод неправильный.
Что-то я сомневаюсь чтобы украина производила больше кукурудзы чем сшя, а то что китай отказывается или отказался от американской кукурудзы, сои и других сельхозпродуктов совсем не заслуга украины а следствие торговых войн.

Может опять хотят китайцев кинуть как с "державной продовольчо-зерновой компанией"?
Тогда китайцы заплатили 1 млрд, а получили зерна на 100млн, если не ошибаюсь. И то, после скандала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:42

Вкладчик1234
Да, кстати проверенная, рабочая схема для украинского бизнеса.
Главное получить деньги а дальше как пойдет.
blueiceua
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