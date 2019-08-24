В 2018-2019 році експорт української кукурудзи складе близько 4 млн тонн, це понад 80% всього торгового імпорту.
Дивися повний текст Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:05
Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи.
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:36
Re: Україна витісняє США з ринку Китаю з імпорту кукурудзи
Интересно, что курит автор статьи?
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:21
Ожидается, что урожай злаковых в Украине в 2019 году будет на уровне 1,37 млрд тонн....
Автор представляет себе, сколько это? Если все население планеты 7 млрд, то это по 200кг на каждого. Хрущев обещал всех накормить. Сбывается мечта.....
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:30
Ох, что-то мне кажется что это очередная бумажная перемога.
Или просто с цифрами что-то напутали и вывод неправильный.
Что-то я сомневаюсь чтобы украина производила больше кукурудзы чем сшя, а то что китай отказывается или отказался от американской кукурудзы, сои и других сельхозпродуктов совсем не заслуга украины а следствие торговых войн.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:35
Может опять хотят китайцев кинуть как с "державной продовольчо-зерновой компанией"?
Тогда китайцы заплатили 1 млрд, а получили зерна на 100млн, если не ошибаюсь. И то, после скандала
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:42
Вкладчик1234
Да, кстати проверенная, рабочая схема для украинского бизнеса.
Главное получить деньги а дальше как пойдет.
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