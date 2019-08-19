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Якими авто українці поповнюють
вітчизняний автопарк

Якими авто українці поповнюють вітчизняний автопарк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:37

Якими авто українці поповнюють вітчизняний автопарк

Пропонуємо до обговорення:
За I півріччя українці скупили на 316 тис. автомобілів більше, ніж минулого року.

Дивися повний текст Якими авто українці поповнюють вітчизняний автопарк.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:37

Отечественный автопарк пополняется металоломом. Если смотреть на возраст машин.
Ratatui
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