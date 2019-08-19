За I півріччя українці скупили на 316 тис. автомобілів більше, ніж минулого року.
Дивися повний текст Якими авто українці поповнюють вітчизняний автопарк.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:37
Якими авто українці поповнюють вітчизняний автопарк
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Дивися повний текст Якими авто українці поповнюють вітчизняний автопарк.
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:37
Отечественный автопарк пополняется металоломом. Если смотреть на возраст машин.
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