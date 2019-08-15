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Нацбанк збільшив обсяги
поповнення золотовалютних...

Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:24

Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України протягом 19-23 серпня 2019 року викупив з валютного ринку 79,5 мільйона доларів для поповнення міжнародних золотовалютних резервів.

Дивися повний текст Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних резервів України.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:24

Валютные резервы, а не золотовалютные. Сколько у нас золота в тоннах????
сова
 
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