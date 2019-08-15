Національний банк України протягом 19-23 серпня 2019 року викупив з валютного ринку 79,5 мільйона доларів для поповнення міжнародних золотовалютних резервів.
Дивися повний текст Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних резервів України.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:24
Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних резервів України.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:24
Валютные резервы, а не золотовалютные. Сколько у нас золота в тоннах????
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