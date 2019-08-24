Президент США Дональд Трамп задумався над відстрочкою підвищення мит на імпорт з КНР через наміри Пекіна почати нові переговори.
Дивися повний текст США можуть відкласти мита на китайські товари - Трамп.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:25
США можуть відкласти мита на китайські товари - Трамп
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США можуть відкласти мита на китайські товари - Трамп.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:25
Конечно задумался.
Потому что дяде Сему могут дать больно ниже пояса китайским сапогом.
Это амерам не индейцев мучить
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