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США можуть відкласти мита
на китайські товари - Трамп

США можуть відкласти мита на китайські товари - Трамп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:25

США можуть відкласти мита на китайські товари - Трамп

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп задумався над відстрочкою підвищення мит на імпорт з КНР через наміри Пекіна почати нові переговори.

Дивися повний текст США можуть відкласти мита на китайські товари - Трамп.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:25

Конечно задумался.
Потому что дяде Сему могут дать больно ниже пояса китайским сапогом.
Это амерам не индейцев мучить
blueiceua
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