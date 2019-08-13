"Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції."
Дивися повний текст В МВС \"підказали\", як уникнути штрафів за авто з \"єврономерами\".
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:45
В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Дивися повний текст В МВС \"підказали\", як уникнути штрафів за авто з \"єврономерами\".
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:46
..количество "еврономернутых" может и чуток уменьшилось на дорогах, но ТОЧНО - не исчезло.. только сегодня утром по пути на работу насчитал с пяток-шесть таковых, свободно передвигающихся по Херсону..и вряд ли они уже успели расстаться с озвученными суммами штрафов...
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