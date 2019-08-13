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В МВС "підказали", як
уникнути штрафів за авто з...

В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:45

В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...

Пропонуємо до обговорення:
"Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції."

Дивися повний текст В МВС \"підказали\", як уникнути штрафів за авто з \"єврономерами\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:46

..количество "еврономернутых" может и чуток уменьшилось на дорогах, но ТОЧНО - не исчезло.. только сегодня утром по пути на работу насчитал с пяток-шесть таковых, свободно передвигающихся по Херсону..и вряд ли они уже успели расстаться с озвученными суммами штрафов...
maestro71
 
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