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В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:45
Пропонуємо до обговорення:
"Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції."
Дивися повний текст В МВС \"підказали\", як уникнути штрафів за авто з \"єврономерами\"
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R2
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:46
..количество "еврономернутых" может и чуток уменьшилось на дорогах, но ТОЧНО - не исчезло.. только сегодня утром по пути на работу насчитал с пяток-шесть таковых, свободно передвигающихся по Херсону..и вряд ли они уже успели расстаться с озвученными суммами штрафов...
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maestro71
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:21
Цикаво. О каких таких
По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем.
идет чес, а, Карл???!!!
Ведь есть статья:
Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення або строку тимчасового вивезення товарів чи втрата транспортних засобів
1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України не більше ніж на три доби -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на двадцять діб -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів".
Все есть, ребятки. Стоит точила под подъездом - пробили, на эвакуатор погрузили и гудбай май лав.
Единственный вариант - в гараж, шоб никто(мянты) нэ бачив. И то! Если проглядеть по базе, кто ввез то, а потом прийти на дом и изъять - так тоже можно
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dimo_0n
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:46
А авторы закона вообще в курсе цен на евробляхи.
И за то сколько их можно купить за 170 тыс грн
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blueiceua
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:00
dimo_0n написав:
прийти на дом и изъять - так тоже можно
Конечно можно! Но только по решению суда, а не таможенника или полицейского.
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LutsMan
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:34
брехунолом написав:
О, как. А может сразу расстрелять за то что не хочет отдать свои кровные госворам.
blueiceua написав:
А авторы закона вообще в курсе цен на евробляхи.
И за то сколько их можно купить за 170 тыс грн
Ой, какие потужки хитрозадиков. Ребят, а вы когда машинку ввозили, думали что поймали бога за бороду? Или самые умные, правда? Статью почитал, перекупа послушал и ура, вот он, ШАРА!
Ребят, мне вот вас искренне жаль. Чесслово. Но вы, хитрожопики, даже льготным периодом не воспользовались. А почему? Потомушо обычная украинская ЖАБА.
Почему те, кто растоможил по "акции" заплатил, а вы не? Денюх нет? Так машина тебе тогда куда? Велик покупай.
LutsMan написав:
Конечно можно! Но только по решению суда
Да-да, верно. Но 170 штук гривен тебе может выписать и полицай, который к слову имеет доступ к таёжной базе. Если вы не в курсах, накладывать на граждан штрафы за административные правонарушения полицаи таки могут , т.к. они должностные лица государственных органов, наделенные властными полномочиями. И будь добр
а 170к это порой больше чем стоит сама б***
Так что радуйтесь шаре далее
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dimo_0n
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:17
dimo_0n написав:
Но 170 штук гривен тебе может выписать и полицай, который к слову имеет доступ к таёжной базе. Если вы не в курсах, накладывать на граждан штрафы за административные правонарушения полицаи таки могут , т.к. они должностные лица государственных органов, наделенные властными полномочиями.
И что с их доступа к базе ? Вы действительно думаете, что любой по лицейский может вписать себе в бланк ЛЮБУЮ статью Админ Кодекса ? Должен разочаровать - это не так.
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LutsMan
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:45
Не любую, НО! Инфо может быть передано далее. Увы. Но рано или поздно эту процедуру таки вылижут(примерно так же, как пластмассовым дали доступ в базу таежников). Шанс был. Кто успел тот и съел.
Поверьте, мне глубоко фиолетово на самом то деле. Но мое мнение - нищий не должен себе позволять больше, чем нищий.
Повторю ещё раз. Умные книги говорят, что твой авто должен стоить не более 2-х твоих месячных доходов. И поверьте, это не с проста. Когда дятел залазиттв кредит чтобы взять убитую беху с угробленным сажевиком/выркзаным катом - это низ.
Я был в Дании в прошлом месяце. И там очень сильно развито вело! Там мало машин, учитывая что минималка на ферме 2к евро на руки(после вычета налогов). И как то там не стремятся покупать авто. А у нас каждый бомж с зарплатой 500 баксов обязан ездить. Потому как авто 2000-х обходится ежегодно в 700 евро+ ТО. А то не в гараже. И купить ТО даже не думают, как у нас.
Разруха - она в головах, а не в клазетах.
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dimo_0n
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Додано: Вів 27 сер, 2019 22:19
dimo_0n
, во-первых сравните зиму в Дании и у нас - что-то мне подсказывает что по гололеду и заснеженным обочинам на велосипеде ездить чуток не удобно. Во-вторых
А у нас каждый бомж с зарплатой 500 баксов обязан ездить.
ловко вы в бомжи записали половину населения Украины, сами-то сколько зарабатываете? Или тоже думаете что схватили Бога за бороду?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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