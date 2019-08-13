Додано: Сер 28 сер, 2019 02:39

"во-первых сравните зиму в Дании и у нас"

Во-первых даже лето там имеет переменчивый характер. Как в Ялте. Сейчас солнце, через 5 минут - тучи и дождь. Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.





"ловко вы в бомжи записали половину населения Украины"

Нет-нет. Можно сколь угодно считать иначе, но факт остаётся фактом. Да, с бомжами перегнул, а вот нищие - в самый раз. Можно сколь угодно называть себя средним при ЗП в 300-500 у.е., но сути это не меняет



Минимальный мой доход за этот год - 80к. Средний - 230к. Гривен. И машина у меня есть. Но покупать машину за 5-7к у.е. даже при 20-40к грн дохода - это абсурд. Да, хочется. Да, колется. Но умейте управлять своими эмоциями.



2 года назад я делал личностный эксперимент. Я продал авто. Именно продал, чтобы небыло соблазна в любой момент взять и ездить, как обычно. Ездил на велике/маршрутках/такси. Скажу откровенно - ничего не изменилось у меня. Я не стал плохим, я не стал другим, сотрудники правда поначалу косовато смотрели. Но спустя месяц все раздражители улетучились. И я отлично прожил без машины целый год. Я не испытывал дискомфорта в отсутствии транспорта, имея всегда под рукой такси. Подбив итоги трат, машина обходится дороже. У меня так получилось по итогу за год.



А вот покупки авто на последние гроши - это диагноз. Диагноз примерно тот же, когда бирут свежий мерс за 60+к и ставят на него газ. В наше время хороший понт - дороже всего на свете.