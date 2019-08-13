"Або почекати, або виїжджати і потрапляти під санкції."
Дивися повний текст В МВС \"підказали\", як уникнути штрафів за авто з \"єврономерами\".
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:45
В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МВС \"підказали\", як уникнути штрафів за авто з \"єврономерами\".
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:46
..количество "еврономернутых" может и чуток уменьшилось на дорогах, но ТОЧНО - не исчезло.. только сегодня утром по пути на работу насчитал с пяток-шесть таковых, свободно передвигающихся по Херсону..и вряд ли они уже успели расстаться с озвученными суммами штрафов...
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:21
Re: В МВС
Цикаво. О каких таких
идет чес, а, Карл???!!!
Ведь есть статья:
Все есть, ребятки. Стоит точила под подъездом - пробили, на эвакуатор погрузили и гудбай май лав.
Единственный вариант - в гараж, шоб никто(мянты) нэ бачив. И то! Если проглядеть по базе, кто ввез то, а потом прийти на дом и изъять - так тоже можно
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:46
А авторы закона вообще в курсе цен на евробляхи.
И за то сколько их можно купить за 170 тыс грн
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:00
Re: В МВС
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:34
Re: В МВС
Ой, какие потужки хитрозадиков. Ребят, а вы когда машинку ввозили, думали что поймали бога за бороду? Или самые умные, правда? Статью почитал, перекупа послушал и ура, вот он, ШАРА!
Ребят, мне вот вас искренне жаль. Чесслово. Но вы, хитрожопики, даже льготным периодом не воспользовались. А почему? Потомушо обычная украинская ЖАБА.
Почему те, кто растоможил по "акции" заплатил, а вы не? Денюх нет? Так машина тебе тогда куда? Велик покупай.
Да-да, верно. Но 170 штук гривен тебе может выписать и полицай, который к слову имеет доступ к таёжной базе. Если вы не в курсах, накладывать на граждан штрафы за административные правонарушения полицаи таки могут , т.к. они должностные лица государственных органов, наделенные властными полномочиями. И будь добр а 170к это порой больше чем стоит сама б***
Так что радуйтесь шаре далее
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:17
Re: В МВС
И что с их доступа к базе ? Вы действительно думаете, что любой по лицейский может вписать себе в бланк ЛЮБУЮ статью Админ Кодекса ? Должен разочаровать - это не так.
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:45
Не любую, НО! Инфо может быть передано далее. Увы. Но рано или поздно эту процедуру таки вылижут(примерно так же, как пластмассовым дали доступ в базу таежников). Шанс был. Кто успел тот и съел.
Поверьте, мне глубоко фиолетово на самом то деле. Но мое мнение - нищий не должен себе позволять больше, чем нищий.
Повторю ещё раз. Умные книги говорят, что твой авто должен стоить не более 2-х твоих месячных доходов. И поверьте, это не с проста. Когда дятел залазиттв кредит чтобы взять убитую беху с угробленным сажевиком/выркзаным катом - это низ.
Я был в Дании в прошлом месяце. И там очень сильно развито вело! Там мало машин, учитывая что минималка на ферме 2к евро на руки(после вычета налогов). И как то там не стремятся покупать авто. А у нас каждый бомж с зарплатой 500 баксов обязан ездить. Потому как авто 2000-х обходится ежегодно в 700 евро+ ТО. А то не в гараже. И купить ТО даже не думают, как у нас.
Разруха - она в головах, а не в клазетах.
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:19
dimo_0n, во-первых сравните зиму в Дании и у нас - что-то мне подсказывает что по гололеду и заснеженным обочинам на велосипеде ездить чуток не удобно. Во-вторых
ловко вы в бомжи записали половину населения Украины, сами-то сколько зарабатываете? Или тоже думаете что схватили Бога за бороду?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Сер 28 сер, 2019 02:39
Re: В МВС
"во-первых сравните зиму в Дании и у нас"
Во-первых даже лето там имеет переменчивый характер. Как в Ялте. Сейчас солнце, через 5 минут - тучи и дождь. Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.
"ловко вы в бомжи записали половину населения Украины"
Нет-нет. Можно сколь угодно считать иначе, но факт остаётся фактом. Да, с бомжами перегнул, а вот нищие - в самый раз. Можно сколь угодно называть себя средним при ЗП в 300-500 у.е., но сути это не меняет
Минимальный мой доход за этот год - 80к. Средний - 230к. Гривен. И машина у меня есть. Но покупать машину за 5-7к у.е. даже при 20-40к грн дохода - это абсурд. Да, хочется. Да, колется. Но умейте управлять своими эмоциями.
2 года назад я делал личностный эксперимент. Я продал авто. Именно продал, чтобы небыло соблазна в любой момент взять и ездить, как обычно. Ездил на велике/маршрутках/такси. Скажу откровенно - ничего не изменилось у меня. Я не стал плохим, я не стал другим, сотрудники правда поначалу косовато смотрели. Но спустя месяц все раздражители улетучились. И я отлично прожил без машины целый год. Я не испытывал дискомфорта в отсутствии транспорта, имея всегда под рукой такси. Подбив итоги трат, машина обходится дороже. У меня так получилось по итогу за год.
А вот покупки авто на последние гроши - это диагноз. Диагноз примерно тот же, когда бирут свежий мерс за 60+к и ставят на него газ. В наше время хороший понт - дороже всего на свете.
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