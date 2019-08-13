|
|
|
В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:12
Вот почитал комментарии и все -таки остался вопрос.
А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи.
Если бы ввп и уровень жизни был выше все с удовольствием покупали бы новые машины и не нужно было бы придумывать законов о штрафах в 170 тыс.
Все уже давно придумано и изобретать велосипедов не нужно.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:26
dimo_0n написав:
Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.
а ничего что в Дании
Здесь будет сухо, не слишком морозно и солнечно. Средняя зимняя температура в декабре, январе и феврале здесь практически не отличается, и термометр стабильно показывает 0°C.
теперь сравните с Украиной
На севере Украины средняя температура самого холодного месяца, января, составляет -7 градусов
есть наверное разница и в кол-ве осадков и гололеде в зимний период? да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией. Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт (хотя это и не сильно поможет зимой)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7329 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:22
LutsMan написав: dimo_0n написав:
прийти на дом и изъять - так тоже можно
Конечно можно! Но только по решению суда, а не таможенника или полицейского.
это админка - список заносят в суд и все оптом и утверждают
за день таких сотни суд утверждает
а ты потом может подать опеляцию но это за свои деньги)
-
tedswing45
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 14.05.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|