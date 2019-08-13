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В МВС "підказали", як
уникнути штрафів за авто з...

В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:12

Вот почитал комментарии и все -таки остался вопрос.
А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи.
Если бы ввп и уровень жизни был выше все с удовольствием покупали бы новые машины и не нужно было бы придумывать законов о штрафах в 170 тыс.
Все уже давно придумано и изобретать велосипедов не нужно.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:26

Re: В МВС

  dimo_0n написав:Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.

а ничего что в Дании
Здесь будет сухо, не слишком морозно и солнечно. Средняя зимняя температура в декабре, январе и феврале здесь практически не отличается, и термометр стабильно показывает 0°C.

теперь сравните с Украиной
На севере Украины средняя температура самого холодного месяца, января, составляет -7 градусов

есть наверное разница и в кол-ве осадков и гололеде в зимний период? да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией. Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт (хотя это и не сильно поможет зимой)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:22

  LutsMan написав:
  dimo_0n написав:прийти на дом и изъять - так тоже можно

Конечно можно! Но только по решению суда, а не таможенника или полицейского.

это админка - список заносят в суд и все оптом и утверждают
за день таких сотни суд утверждает
а ты потом может подать опеляцию но это за свои деньги)
tedswing45
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