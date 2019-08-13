В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Вот почитал комментарии и все -таки остался вопрос. А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи. Если бы ввп и уровень жизни был выше все с удовольствием покупали бы новые машины и не нужно было бы придумывать законов о штрафах в 170 тыс. Все уже давно придумано и изобретать велосипедов не нужно.
dimo_0n написав:Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.
а ничего что в Дании
Здесь будет сухо, не слишком морозно и солнечно. Средняя зимняя температура в декабре, январе и феврале здесь практически не отличается, и термометр стабильно показывает 0°C.
теперь сравните с Украиной
На севере Украины средняя температура самого холодного месяца, января, составляет -7 градусов
есть наверное разница и в кол-ве осадков и гололеде в зимний период? да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией. Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт (хотя это и не сильно поможет зимой)?
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