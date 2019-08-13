Додано: Сер 28 сер, 2019 13:02

blueiceua написав: А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи

RomanTik написав: да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией

RomanTik написав: Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт

manko74 написав: Навіть в "цивілізованому світі" нормальним вважається авто вартістю в 6 місячних з/п ( а не 2) Навіть в "цивілізованому світі" нормальним вважається авто вартістю в 6 місячних з/п ( а не 2)

Это заведомо проигрышная поза. Совковая. Пока вы сами не начнете брать ответственность на себя, не перестанете искать виновных там - ничего не изменится.Простите, в райцентре нужна машина? Я не ослышался? Это хохма такая новая? Нет, ну конечно если очень хочется, то вполне можно и машину в кредит, правда?БИНГО! А теперь вопрос - за какой хрен? Какие налоги в Дании я думаю не стоит говорить? 59% подаходный, 25% НДС...А как там с теневухой?Вопросы почти риторические, можете не отвечать.Именно поэтому бедняков больше, чем состоятельных. Читайте книжки, думайте. Кстати про 2 мес. сказал