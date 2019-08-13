В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Вот почитал комментарии и все -таки остался вопрос. А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи. Если бы ввп и уровень жизни был выше все с удовольствием покупали бы новые машины и не нужно было бы придумывать законов о штрафах в 170 тыс. Все уже давно придумано и изобретать велосипедов не нужно.
dimo_0n написав:Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.
а ничего что в Дании
Здесь будет сухо, не слишком морозно и солнечно. Средняя зимняя температура в декабре, январе и феврале здесь практически не отличается, и термометр стабильно показывает 0°C.
теперь сравните с Украиной
На севере Украины средняя температура самого холодного месяца, января, составляет -7 градусов
есть наверное разница и в кол-ве осадков и гололеде в зимний период? да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией. Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт (хотя это и не сильно поможет зимой)?
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dimo_0n написав:Простите, в райцентре нужна машина? Я не ослышался? Это хохма такая новая? Нет, ну конечно если очень хочется, то вполне можно и машину в кредит, правда?
и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там.
dimo_0n написав:Какие налоги в Дании я думаю не стоит говорить? 59% подаходный, 25% НДС...
и что из того если сами датчане довольны?
Налоги в Дании достаточно высоки (особенно подоходный налог для физических лиц), однако, это с лихвой окупается высоким уровнем жизни, социального обеспечения — одним из лучших в мире. Более того, Дания входит в число государств-лидеров с самым низким уровнем коррумпированности государственных и муниципальных структур, а также относится к числу государств с наибольшим количеством работников, довольных условиями труда.
з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте? з.з.ы. не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0